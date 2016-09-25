Доработки сайта на Wordpress

Нужен программист, который отлично знает Wordpress и сможет быстро и недорого починить сайт.

1) На странице https://epifora.by/tury/ - сделать чтобы кликались сами заголовки и картинки туров (сейчас только кнопка кликается)

2) Сделать чтобы под турами https://epifora.by/tury/rozhdestvenskie-i-novogodnie-tury-2016-2017/ - была кнопка "Подробнее" (по аналогии с https://gyazo.com/67f12faafa1bab61b1c4f8e50eaeceba)

3) Если цены тура нет, то и выводить прямоугольник для нее не нужно https://gyazo.com/4959922ce9ca34cc8b6c247cc40247a0

4) https://epifora.by/country/austria/ - перестали показываться туры именно в странах, нужно починить

5) сделать вывод описания категории из админки на сайт https://epifora.by/tury/gruziya-exkursii-more/ - все что до тега read more - наверх до туров, все что после - вниз после туров. Вот так https://gyazo.com/775751946810b7c029dc4140994c2947 + по аналогии сделать вывод текста статической статьи на главную страницу.

Предоставляю доступ к тестовому серверу, потом нужно будет сообщить какие файлы заменить, чтобы я их выгрузил на основной домен.

Рассмотрю заявки с ориентировочной ценой и сроком.

Предпочтение небольшому бюджету.

Оплата по факту Вебмани.