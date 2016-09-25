Доработки сайта на Wordpress

На сайт sa## mogon#kupit ru (Joomla 3 + Virtuemart) требуется установить и настроить шаблон [url=http://cmsheaven.org/templates/joomla/js-megadeal-ii/]cmsheaven.org/templates/j...[/url] (совместим с Виртуемартом) Кто возьмется оперативно сделать?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист, который отлично знает Wordpress и сможет быстро и недорого починить сайт.
1) На странице https://epifora.by/tury/ - сделать чтобы кликались сами заголовки и картинки туров (сейчас только кнопка кликается)
2) Сделать чтобы под турами https://epifora.by/tury/rozhdestvenskie-i-novogodnie-tury-2016-2017/ - была кнопка "Подробнее" (по аналогии с https://gyazo.com/67f12faafa1bab61b1c4f8e50eaeceba)
3) Если цены тура нет, то и выводить прямоугольник для нее не нужно https://gyazo.com/4959922ce9ca34cc8b6c247cc40247a0
4) https://epifora.by/country/austria/ - перестали показываться туры именно в странах, нужно починить
5) сделать вывод описания категории из админки на сайт https://epifora.by/tury/gruziya-exkursii-more/ - все что до тега read more - наверх до туров, все что после - вниз после туров. Вот так https://gyazo.com/775751946810b7c029dc4140994c2947 + по аналогии сделать вывод текста статической статьи на главную страницу.
Предоставляю доступ к тестовому серверу, потом нужно будет сообщить какие файлы заменить, чтобы я их выгрузил на основной домен.
Рассмотрю заявки с ориентировочной ценой и сроком.
Предпочтение небольшому бюджету.
Оплата по факту Вебмани.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт http://capmex.ru Устранить ошибки для лучшей загрузки страниц: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fcapmex.ru%2FВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно несколько человек которые смогу сегодня и завтра поработать над поиском и заливкой картинок на другой сайт. Работа элементарная никаких навыков не нужно кроме усидчивости. Оплата указывайте за час!Веб-программирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем программиста с большим опытом работы по Drupal. Работа разнообразная в основном с финансовыми инструментами Webmoney, QIWI и Яндекс деньги. Основа работы – API этих платежных систем Заключение NDA. Расчет оплаты идет почасово, оплата позадачно (крупные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $2300
[b]Мы:[/b] - создали сервис [url=https://turbosms.ua/]TurboSMS[/url] в 2006 году и уже пять лет подряд в ТОП-3 компаний бизнес рейтинга Украины в своём сегменте - поняли, что намного интереснее заниматься бизнесом в странах, где стабильная экономика и создали ...Веб-программирование33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать чистую копию сайта.Веб-программирование16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить автопубликацию через плагин wpgrabber нужно будет настроить 10 ссылок! скажите цену за одну ссылку!Завершен7 лет назад
Добрый день. Есть молодой сайт, не продвигаемый. Вебмастер яд и гугл выдаёт некоторые недочёты. Необходимо разобраться и объяснить мне дальнейший процесс работы. Возможно будут ещё какие то просьбы с настройкой сайта, решим по ходу. Бюджет ...Завершен7 лет назад
- $50
Необходимо написать парсер с сайта olx.ua на dle 11.1 Раздел легковые автомобили. Кто умеет это делать - пишитеЗакрыт7 лет назад
Необходимо на php сделать парсер писем с gmail.com, yandex.ru, rambler.ru, mail.ru . Т.е. я указываю например для gmail логин и пароль к почте и загружаю с почтового сервера например только новые письма или например письма ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад