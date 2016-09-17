Установить шаблон на сайт Joomla

Нужно скопировать одностраничный сайт (какой сайт смотрите во вложенном файле). Все ссылки должны быть относительные, нужно убрать лишний код (гугл аналитики и другое), ссылки на сторонний сайт заменить на "#" также меняем ссылку на твиттер и ...