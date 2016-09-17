Установить шаблон на сайт Joomla

Есть скрипт анализа сайта на yii, требуется его обёртка в дизайн. Есть готовая HTML верстка. Подробности в прикрепленном файле. Пример работы скрипта: blogroot.ru/seo/ Пожалуйста сразу указывайте стоимость и сроки. Для уточнения задания пишите в ЛС.
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На сайт sa## mogon#kupit ru (Joomla 3 + Virtuemart) требуется установить и настроить шаблон
cmsheaven.org/templates/j... (совместим с Виртуемартом)
Кто возьмется оперативно сделать?
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