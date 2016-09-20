Оформление готовой вёрсткой скрипта на Yii

Нужно скопировать одностраничный сайт (какой сайт смотрите во вложенном файле). Все ссылки должны быть относительные, нужно убрать лишний код (гугл аналитики и другое), ссылки на сторонний сайт заменить на "#" также меняем ссылку на твиттер и ...
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Есть скрипт анализа сайта на yii, требуется его обёртка в дизайн. Есть готовая HTML верстка. Подробности в прикрепленном файле.
Пример работы скрипта:
Пожалуйста сразу указывайте стоимость и сроки. Для уточнения задания пишите в ЛС.
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