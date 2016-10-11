Скопировать сайт

Поджимают сроки, поэтому к текущему программисту, который делает свой функционал, необходим другой человек на иной функционал. Работать нужно параллельно, координация через меня. Я прямой заказчик, я принимаю работу и оплачиваю. Нужно сделать в проекте: - биллинг (paypal, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать одностраничный сайт (какой сайт смотрите во вложенном файле).
Все ссылки должны быть относительные, нужно убрать лишний код (гугл аналитики и другое), ссылки на сторонний сайт заменить на "#" также меняем ссылку на твиттер и фейсбук.
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