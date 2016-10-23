Требуется сделать правки по программингу

Установил вот сюда http://viber24.com Но не работает. Может плохую версию Chronoforms поставил, может настроил не правильно. Надо сделать вот такую форму http://viber24.biz.ua/index.php/order Если есть компонент лучше, чем Chronoforms, также готов рассмотреть.