Монитор путей согласования БП для отдела (Битрикс 24 коробка)

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В публичной части корпортала создать страницу для просмотра путей согласования БП для данного отдела.

Возможность по каждому БП:

1) посмотреть, кто в данном отделе будет согласовывать БП

2) возможность для руководителя изменить того, кто должен согласовывать БП для каждого вида БП

3) Общий путь согласования для каждого БП (в виде цепочки)

Предварительное описание задачи во вложении.

7 лет назад
ni_sa
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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