Парсер товара

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С сайта russia-stamps.com необходимо осуществить парсинг всего опубликованного товара. На выходе необходимо получить

  • CSV-файл в кодировке WIN1251
  • Архив фотографий попапочный (каждая фотография соответствует названию артикула)
А теперь подробнее.

CSV-файл должен содержать столбцы:

  • Столбец 1 - полный путь категории, где лежит товар (К примеру: Коллекционный материал, Филателия, Русский Левант, Почтовая история)
  • Столбец 2 - заголовок товара
  • Столбец 3 - артикул товара
  • Столбец 4 - цена товара в USD
  • Столбец 5 - описание товара
Архив с фотографиями должен содержать полные пути к фото и быть на латинском языке. К примеру: http://russia-stamps.com/ru/collectible-stuff/philately/russia-levant/postal-history/rossija-russkij-levant-soprovoditel-noe-pis-mo-iz-tuly-22-02-1943.html, соответственно должны быть папки:

Коллекционный материал в ней Филателия в ней Русский Левант в ней Почтовая история в ней фото товара.

Всего: 4749 товаров.

7 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад