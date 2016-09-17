Не работает Chronoforms на Joomla

Веб-программированиеЗавершен3 заявки199 просмотров
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Установил вот сюда http://viber24.com

Но не работает.

Может плохую версию Chronoforms поставил, может настроил не правильно.

Надо сделать вот такую форму

http://viber24.biz.ua/index.php/order

Если есть компонент лучше, чем Chronoforms, также готов рассмотреть.

Joomla
7 лет назад
mike5555555555
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$1
1 день
Александр, сделал работу быстро и качественно. Поставил необходимый компонент на Joomla и настроил его работу. Буду и дальше сотрудничать с ним! Рекомендую!
Михаил, отличный заказчик, четко формулирует и ставит задачи, очень приятен в общении. Буду рад и в дальнейшем сотрудничать с Вами! Мои наилучшие рекомендации!