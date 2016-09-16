Собрать страницу в конструкторе WP

Всем привет.

Необходимо собрать новую главную страницу в конструкторе WP

Тема куплена, по этому в ней есть все необходимые модули, а так же и другие темы для понимания какой модуль где будет.

Сайт работает уже давно, но необходимо видоизменить тему.

Ищу человек желательно с Украины и который может приступить максимально быстро.

Доп. инфа в личке или по скайпу.

Жду ваших откликов.