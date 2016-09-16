Собрать страницу в конструкторе WP

Добрый день! Есть маленькое ТЗ по инт.магу at5.su Суть: надо реализовать функцию автодозвона через сервис uptocall.ru в момент поступления заказа. Должно быть так: 1. Клиент отправил заказ со своим номером телефона. 2. В этот момент ИМ передаёт на сервис ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Необходимо собрать новую главную страницу в конструкторе WP
Тема куплена, по этому в ней есть все необходимые модули, а так же и другие темы для понимания какой модуль где будет.
Сайт работает уже давно, но необходимо видоизменить тему.
Ищу человек желательно с Украины и который может приступить максимально быстро.
Доп. инфа в личке или по скайпу.
Жду ваших откликов.
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