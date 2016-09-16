Доработать wordpress

Друзья, у меня программист умер, срочно нужна помощь! Прикрепляю лист с последними корректировками. Все вопросы по проекту задавайте - отвечу, все отправлю. Работы на 8 часов. Сайт: pizza.foxunion.ru Оплата поэтапная за каждый выполненный пункт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Здесь участники оставляют заявки
2)Они приходят на почту
3)мы вводим в скрипт и они появляются в http://2016.godance.tv/nominants/
ПРичем сейчас реализовано через пользователей вордпресс
а надо
Чтобы была в админке табличка с участниками
НОМЕР - ФИО - ТЕЛ - email - ССЫЛКА НА ВИДЕО - название ролика - кол-во голосов - кнопочка обнулить голоса - скрыть ролик - удалить
все поля должны дать возможность редактироваться
CMS - wordpress
ПРОСЬБА , Кто просит предоплату , не писать! ! !
работа поэтапно .
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