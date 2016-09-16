Починить формы отправки писем битрикс

Есть два сайта на Битриксе на которых не работает отправка на e-mail, скорее всего из-за измененных юрл, сами формы рабочие.

Нужно починить что бы из форм заявки приходили на почту.

Сайты:

https://goo.gl/LEaSzT

https://goo.gl/dPKwwA

Жду предложений с ценами и строками