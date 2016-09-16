Починить формы отправки писем битрикс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Есть два сайта на Битриксе на которых не работает отправка на e-mail, скорее всего из-за измененных юрл, сами формы рабочие.

Нужно починить что бы из форм заявки приходили на почту.

Сайты:

https://goo.gl/LEaSzT

https://goo.gl/dPKwwA

Жду предложений с ценами и строками

7 лет назад
maxchirin
Максим 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад