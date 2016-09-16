Установить комментарии на DLE и закрыть их под спойлер

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки93 просмотра
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Здравствуйте!

На сайте на DLE по неизвестной мне причине отсутствует форма комментариев. Необходимо ее установить, используя инструменты самого DLE - никаких сторонних модулей, плагинов.

Затем необходимо частично закрыть форму комментариев под спойлер, чтобы они не занимали много места на странице, но были частично видны пользователям и индексировались поисковиками.

Указывайте, пожалуйста, цены и срок.

7 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад