Здравствуйте! Необходимо отремонтировать регистрацию новых пользователей на сайте. Сломалась после переноса на новый домен и обновления. Регистрация через соц сети работает. Указывайте сроки и стоимость. Спасибо!
Добавить функцию выбора главного фото в Osclass и переворачивание фото
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Добавить функцию выбора главного фото в Osclass и переворачивание фото
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