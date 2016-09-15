Программист Java Script

Здравствуйте! В интернет-агентство требуется специалист по веб-программированию и верстке. Работа удаленная (при возможности и желании возможна работав офисе – Москва/Тамбов). У нас много проектов по разработке сайтов (с 0 и переработка имеющихся проектов). Что нужно от Вас: [list] [*]Хорошее знание ...