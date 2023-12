Доработать сайт на WordPress

После переноса сайта с одного хостинга на другой, возникла ошибка которую необходимо исправить. Ошибка возникает в плагине "MixMarket", Даже есть строка на которую указывает ошибка. Creating default object from empty value in [b]/home/planeta8/planeta-middle-east.com/www/wp-content/plugins/mixmarket-store/classes/goods_types_model.php[/b] on line [b]72[/b] Нужно починить чтобы все работало. Вот ...