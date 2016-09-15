Доработать сайт на WordPress

Надо портировать базу в woocommerce + перенести дизайн корзины. Там вариации товаров. http://www.easydesignflowers.com/ -> это сайт с которого надо портировать. мне надо базу данных для либо добавления в базу либо импорта в коммерце сделать надо срочно - 1 ...