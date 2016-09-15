Доработать сайт на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Надо перенести блоки с пакетами с https://adsgame.pro/packets-lineage2/ на advun.in.ua/works/. Перенести систему заказа (включая корзину). И тут advun.in.ua/about/ надо сделать квадратные блоки (4 в ряд) с картинками наших клиентов. При ховере на картинки должен появляться домен клиента на белом фоне.

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
yonexopower
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад