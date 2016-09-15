Настройка корзины Modx

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки100 просмотров
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Сайт ulybkashar.ru

Проблемы с корзиной. 

После добавления более 7 позиций корзина начинает мудрить (не удаляется товар и не добавляется новый)

Иногда не добавляется товар вообще

MODX
7 лет назад
viktorlyap
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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