Нужно переделать проект на php и codeignitor

$1000
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок245 просмотров
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Есть проект CRM написанная на php mysql и codeignitor требуется ее переделать более подробно опишу заинтересованному исполнителю.

PHP
5 лет назад
serjilio
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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