YII – необходимо переписать скрипт импорта товаров на сайт

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок115 просмотров
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Необходимо переписать скрипт импорта товаров на сайт написанные на YII (тематика матрасы). 

Работы:  

- написать заново скрипт, сейчас перепутались параметры после изменения данных в выгрузке из 1С 

Время на задачу: 16 часов (вместе с изучением).  

Стоимость 1 часа – 350р.  

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE – обсудим.  

ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Ждем откликов.  

Спасибо за внимание!

7 лет назад
Artii
Артем 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва