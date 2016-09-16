Всплывающее окно для обратной связи при уходе посетителя.

js скрипт который вызовет модальное окно. (Сама форма и обработчик у нас есть)

Требования:

1) Запись в куки, показываем форму только 1 раз 1 уникальному юзеру

2) Показываем если курсор перемещается за пределы экрана или на "крестик" закрыть или был на сайте более 30 сек.