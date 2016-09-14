Доработки по сайту

Нужно перенести сайт www.pilatesmoscow.ru на новый шаблон в WordPress. Шаблон выбран ([url=http://sktthemesdemo.net/yoga/]http://sktthemesdemo.net/yoga/[/url]), нужно также сделать его оптимизацию и мобильную версию сайта. Дополнительно нужно сделать небольшие правки по структуре и функционалу: 1. Главная страница. Раздел «Classes» убрать. Отображение тренеров ...
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Здравствуйте!
Для сайта http://lifti-moskvi.ru на Джумле 3.0 нужно добавить несколько модулей (плагины...), это меню, новости, этапы работы, форма обратной связи, и тд.
Более подробное описние: https://docs.google.com/document/d/1r8nun-8tMNol8U8gKOszIMjbys-o1ASWnbVMSf4ZaVE/edit?usp=sharing
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