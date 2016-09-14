Поисковый сайт бытовой техники

Нужно создать сайт для поиска бытовой техники .

Использовать парсинг к сайту каждого магазина. Примерно сайт должен выглядеть так equipmentsearch.com или alfa.kz

Фильтры должны зависить от категории или самого продукта.Онлайн оплат не будет. Только информационный сайт.

CMS должна содержать как минимум следующие функции :

Добавление продавца (ссылки на его сайт)

Добавление категорий ,продуктов и все что с ними связано

Добавление языков,Управление банерами ,фильтрами,рейтингами

Более детальное описание при обсуждении проекта если он будет вам интересен.

Прошу указывать сроки,цену и способы решения(продукты котрые будете использовать,включая выгрузка данных с сайтов -продавцов) Работа не должна превышать 300 USD