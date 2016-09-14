Доработка сайта на вордпресс

Доработка сайта

Сайт на вордпресс. нужны мелкие правки на финальном этапе сайта. Кто готов поработать сейчас отписывайтесь.

для начала разберем страницы О компании и портфолио 1 и 2 уровни. что там надо будет делать. главную напоследок оставим )))

перейдите на страничку О компании

по страничке О компании, в десктоп все нормально

нужно править мобильную версию при разрешении до 640

откройте макет мобильный О компании