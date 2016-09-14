Доработка сайта на вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки94 просмотра
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 Доработка сайта

 Сайт на вордпресс. нужны мелкие правки на финальном этапе сайта. Кто готов поработать сейчас отписывайтесь.

 для начала разберем страницы О компании и портфолио 1 и 2 уровни. что там надо будет делать. главную напоследок оставим )))

перейдите на страничку О компании

по страничке О компании, в десктоп все нормально

нужно править мобильную версию при разрешении до 640

откройте макет мобильный О  компании

7 лет назад
skarlat-klient
Андрей 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад