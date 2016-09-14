Доработки сайта на цмс джумла

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки128 просмотров
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1.

Сделать возможность прописывать вручную уникальные title и description, для страниц объектов, на подобии- https://goo.gl/wmN8i9  На данный момент title берется из заголовка h1

2

На главной странице https://goo.gl/FiCz5E пропали слайдеры- http://joxi.ru/v29NQ4asG57OLA - нужно разобраться почему и вернуть их. 

3

При создании нового объекта недвижимости в админке, возникает ошибка - http://joxi.ru/12Mp1BEs455egm. При этом если копировать старый обьект и редактировать его то все хорошо. 

Жду ваших предложений по ценам и срокам

7 лет назад
maxchirin
Максим 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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