Доработки сайта на цмс джумла

1.

Сделать возможность прописывать вручную уникальные title и description, для страниц объектов, на подобии- https://goo.gl/wmN8i9 На данный момент title берется из заголовка h1

2

На главной странице https://goo.gl/FiCz5E пропали слайдеры- http://joxi.ru/v29NQ4asG57OLA - нужно разобраться почему и вернуть их.

3

При создании нового объекта недвижимости в админке, возникает ошибка - http://joxi.ru/12Mp1BEs455egm. При этом если копировать старый обьект и редактировать его то все хорошо.

Жду ваших предложений по ценам и срокам