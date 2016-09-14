Правка модуля активации купонов на Joomla

Нужно модуль сделать доработку модуля "Рекомендуемые товары". 1. Сделать так, чтобы можно было в админке произвольно называть блок (т.е. вместо "Рекомендуемые" назвать его "Ключи" или "Брелки" и т.д.) 2. Чтобы можно было дублировать блоки. Т.е. нужно вывести сразу ...