PHP скрипт для чтения почты mail.ru через веб

Требуется опытный специалист CODEIGNITER Обязательное умение работать с SVG схемами Оставляйте свой скайп 5000 рублей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо, чтобы скрипт через прокси заходил на аккаунт сервиса mail.ru, одно письмо помечал как спам, после паузы 1 час по вторял опреацию и переходил к следующему аккаунту.
Скрипт должен работать в многопоточном режиме, используя около 50 проксей. Аккаунты с паролями будут лежать рядом со скриптом в txt файле.
Можно сразу стоимость и сроки, дополнительные вопросы можно задавать в скайпе или здесь.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нам требуется на примере дизайна сайтов: https://onepagelove.com/benjamin-guedj и https://onepagelove.com/benjamin-guedj сделать сайт для нашей компании, который бы имел в качестве навигации горизонтальную прокрутку и имел бы версии для планшетов и телефонов. Дополнение: наш сайт http://www.futuro.design/ Мы сделали ТЗ что мы ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Для сайта http://bambini36.ru/ - нужен МОДУЛЬ добавляющий вотерматк (watermark) на картинки продукции в правом нижнем углу в виде логотипа. Логотип во вложение.Завершен7 лет назад
1. Сделать возможность прописывать вручную уникальные title и description, для страниц объектов, на подобии- https://goo.gl/wmN8i9 На данный момент title берется из заголовка h1 2 На главной странице https://goo.gl/FiCz5E пропали слайдеры- [url=http://joxi.ru/v29NQ4asG57OLA]http://joxi.ru/v29NQ4asG57OLA[/url] - нужно разобраться почему и вернуть их. 3 При создании нового объекта недвижимости ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $2000
нужен программист для проекта технологии php, mysql, javascript(jquery) проект - система обучения и личностного ростаВеб-программирование14 заявокЗакрыт7 лет назад
Внести изменения в структуру одного раздела, связать русско- и англоязычную версию, доделать перевод.Завершен7 лет назад
- $500
Необходимо разработать сайт-форум, всего около 100 страниц. Подробности кандидатам! в первую очередь интересует стоимость и сроки ТЗ у нас нет могу описать проект По сути это сайт-форум. Около 100 страниц. Порядка 20 основных групп с 2-5 подгруппами в каждом. Личным кабинетом ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать на самописной cms регистрацию по email и личный кабинет, в нем должна быть история всех заказов, возможность скачать счет на оплату, редактировать заказы, так же оставить возможность делать заказ без регистрации, интересует примерная ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Есть сайт на Joomla. На нем есть модуль активации подписки по купону которые покупаются на других сайтах. Нужно реализовать мелкие правки этого модуля.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! необходимо подключить к интернет магазину прием оплаты биткоинамиЗавершен7 лет назад