PHP скрипт для чтения почты mail.ru через веб

Необходимо, чтобы скрипт через прокси заходил на аккаунт сервиса mail.ru, одно письмо помечал как спам, после паузы 1 час по вторял опреацию и переходил к следующему аккаунту.

Скрипт должен работать в многопоточном режиме, используя около 50 проксей. Аккаунты с паролями будут лежать рядом со скриптом в txt файле.

Можно сразу стоимость и сроки, дополнительные вопросы можно задавать в скайпе или здесь.