PHP скрипт для чтения почты mail.ru через веб

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Необходимо, чтобы скрипт через прокси заходил на аккаунт сервиса mail.ru, одно письмо помечал как спам, после паузы 1 час по вторял опреацию и переходил к следующему аккаунту.

Скрипт должен работать в многопоточном режиме, используя около 50 проксей. Аккаунты с паролями будут лежать рядом со скриптом в txt файле.

Можно сразу стоимость и сроки, дополнительные вопросы можно задавать в скайпе или здесь.

PHP
7 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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