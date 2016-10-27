Прицепить базу к сайту и сделать вывод в CSS

$30
Веб-программированиеЗавершен3 заявки145 просмотров
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Добрый день, есть готовый сайт и есть скрипт который выполняет проверку по базе гибдд. Необходимо его оформить стилями CSS и копировать информацию в базу с сроком действия регистрационных знаков и выдавать уведомления об окончании на почту. Все подробности в личку, скину сайт и скрипт + распишу все подробности. Спасибо

Пишите в скайп. спасибо

CSS
7 лет назад
izvestny
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$35
2 дня
Роман замечательный исполнитель! Все сделал, качественно быстро и в срок! Аналитический склад ума и способность быстро решать поставленные задачи! Расширили функционал! Буду работать и дальше! Спасибо!
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