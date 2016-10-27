Прицепить базу к сайту и сделать вывод в CSS

Добрый день, есть готовый сайт и есть скрипт который выполняет проверку по базе гибдд. Необходимо его оформить стилями CSS и копировать информацию в базу с сроком действия регистрационных знаков и выдавать уведомления об окончании на почту. Все подробности в личку, скину сайт и скрипт + распишу все подробности. Спасибо

Пишите в скайп. спасибо