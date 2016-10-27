Прицепить базу к сайту и сделать вывод в CSS

Необходимо на WordPress сделать калькулятор (ОСАГО). Пример, от которого стоит отталкиваться [url=http://polismart.com.ua/osago/]http://polismart.com.ua/osago/[/url] нужен именно такой по функционалу. То есть нужен калькулятор в 3 шага: 1 шаг выбор основных параметров (с заранее заданными коэффициентами, эксель файл с данными по ...
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Добрый день, есть готовый сайт и есть скрипт который выполняет проверку по базе гибдд. Необходимо его оформить стилями CSS и копировать информацию в базу с сроком действия регистрационных знаков и выдавать уведомления об окончании на почту. Все подробности в личку, скину сайт и скрипт + распишу все подробности. Спасибо
Пишите в скайп. спасибо
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