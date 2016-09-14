Разработка модуля интеграции через rest api

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Ищу удаленного разработчика на проект связанным с интеграцией eCommerce проекта и приложениями в всех соц сетях. 

Специалист нужен для регулярных задач и встреч для обсуждения в городе Харьков. 

Требование  

От кандидата нам требуется: 

-Знание: JavaScript, HTML, CSS PHP, SQL. 

-Знание: design pattern. 

-Знание: ООП. 

-Понимание rest api. 

Плюсом будет работа с Framework Yii2  

Присылайте краткую информацию о себе и проектах в которых принимали чувствие и кол-во свободного времени в месяц.

7 лет назад
kolyasik86
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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