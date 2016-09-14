Разработка модуля интеграции через rest api

Ищу удаленного разработчика на проект связанным с интеграцией eCommerce проекта и приложениями в всех соц сетях.

Специалист нужен для регулярных задач и встреч для обсуждения в городе Харьков.

Требование

От кандидата нам требуется:

-Знание: JavaScript, HTML, CSS PHP, SQL.

-Знание: design pattern.

-Знание: ООП.

-Понимание rest api.

Плюсом будет работа с Framework Yii2

Присылайте краткую информацию о себе и проектах в которых принимали чувствие и кол-во свободного времени в месяц.