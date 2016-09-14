Перенести сайт с Joomla на Wordpress

Нужно перенести сайт www.pilatesmoscow.ru на новый шаблон в WordPress. Шаблон выбран (http://sktthemesdemo.net/yoga/), нужно также сделать его оптимизацию и мобильную версию сайта.

Дополнительно нужно сделать небольшие правки по структуре и функционалу:

1. Главная страница. Раздел «Classes» убрать. Отображение тренеров сделать в виде слайдера с автопрокруткой. Кнопка «more» в блоке Welcomeдолжна вести в раздел «О нас».Нижний раздел с твитами – добавить последние записи из групп ВК и Facebook.

2. Главный баннер –заменить фото + изменить текст

3. Разделы оставить те же , что на старом сайте. Добавить разделы «Фотогалерея» и «Акции»

4. Замена/обновление всех фотоматериалов и контента.

5. Раздел«Фотогалерея» должен предусматривать создание групп фото.

Исполнителю, который успешно выполнит проект, готов предложить еще несколько подобных проектов или постоянное сотрудничество.