Перенести сайт с Joomla на Wordpress

есть сайт [url=http://arenda.mixmax.ru/]arenda.mixmax.ru/[/url]. мы убираем первую страницу и ставим сверстанную – [url=https://yuliagutkina.github.io/MixMax]yuliagutkina.github.io/Mi...[/url] Будут три разных текста (которые в центре) ваша цена/сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести сайт www.pilatesmoscow.ru на новый шаблон в WordPress. Шаблон выбран (http://sktthemesdemo.net/yoga/), нужно также сделать его оптимизацию и мобильную версию сайта.
Дополнительно нужно сделать небольшие правки по структуре и функционалу:
1. Главная страница. Раздел «Classes» убрать. Отображение тренеров сделать в виде слайдера с автопрокруткой. Кнопка «more» в блоке Welcomeдолжна вести в раздел «О нас».Нижний раздел с твитами – добавить последние записи из групп ВК и Facebook.
2. Главный баннер –заменить фото + изменить текст
3. Разделы оставить те же , что на старом сайте. Добавить разделы «Фотогалерея» и «Акции»
4. Замена/обновление всех фотоматериалов и контента.
5. Раздел«Фотогалерея» должен предусматривать создание групп фото.
Исполнителю, который успешно выполнит проект, готов предложить еще несколько подобных проектов или постоянное сотрудничество.
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