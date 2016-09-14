Нужно переверстать шаблон wordpress http://osago.estesvet.ru/

Чтобы получилось как на этом сайте - avto(тире)yslyga(точка)ru сайт этот сделан ровно из такого же шаблона как установлен у меня сейчас. Если работать с этим шаблоном не удобно, то можете поставить любой, с которым будет удобнее работать.

От исполнителя только верстка главное и информационной странички. Меню, весь контент, баннеры и т.д. добавлю самостоятельно.