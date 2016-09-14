Разработка поискового ресурса

Нужно сделать вывод title, description и текст(типа описание категории) через request uri, обязательно именно так!!!!!! Других предложений не буду слушать. Вывод сделать только для одной страницы настроить все, и по примеру потом сделаем для остальных страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- опыт разработки высоконагруженных поисковых ресурсов
Просьба присылать ссылки на подобные работы.
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