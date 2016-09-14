Cкрипт для накрутки голосов на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт чтоб голосовал за игровой сервер и полностью настраивался как я захочу, то есть за какой сервер, сколько голосов в минуту и так далее и главное с разных прокси чтоб голосовало!

7 лет назад
Robertdmx
Роберт 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Переверстать шаблон wordpress

    Нужно переверстать шаблон wordpress http://osago.estesvet.ru/ Чтобы получилось как на этом сайте - avto(тире)yslyga(точка)ru сайт этот сделан ровно из такого же шаблона как установлен у меня сейчас. Если работать с этим шаблоном не удобно, то можете поставить любой, с которым ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Опытный разработчик на WordPress

    $5

    Нужно сделать вывод title, description и текст(типа описание категории) через request uri, обязательно именно так!!!!!! Других предложений не буду слушать. Вывод сделать только для одной страницы настроить все, и по примеру потом сделаем для остальных страниц.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поставить шаблон сайта на Битрикс

    Добрый день, уважаемый фрилансер! Необходимо шаблон интернет-магазина из маркетплейса битрикса поставить на cms битрикс.  Произвести все настройки для нормальной работы и произвести инструктаж. Нужен человек, который это уже делал и может подтвердить данную работу. П/С пишите сроки и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки по сайту

    $50

    Здравствуйте! Для сайта http://lifti-moskvi.ru на Джумле 3.0 нужно добавить несколько модулей (плагины...), это меню, новости, этапы работы, форма обратной связи,  и тд. Более подробное описние: https://docs.google.com/document/d/1r8nun-8tMNol8U8gKOszIMjbys-o1ASWnbVMSf4ZaVE/edit?usp=sharing

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести сайт с Joomla на Wordpress

    Нужно перенести сайт www.pilatesmoscow.ru на новый шаблон в WordPress. Шаблон выбран ([url=http://sktthemesdemo.net/yoga/]http://sktthemesdemo.net/yoga/[/url]), нужно также сделать его оптимизацию и мобильную версию сайта.  Дополнительно нужно сделать небольшие правки по структуре и функционалу: 1.     Главная страница. Раздел «Classes» убрать. Отображение тренеров ...

    WordPressJoomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Прикрутить 1-ну страницу

    есть сайт [url=http://arenda.mixmax.ru/]arenda.mixmax.ru/[/url]. мы убираем первую страницу и ставим сверстанную – [url=https://yuliagutkina.github.io/MixMax]yuliagutkina.github.io/Mi...[/url]  Будут  три разных текста (которые в центре)  ваша цена/сроки?

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Поисковый сайт бытовой техники

    $300

    Нужно создать сайт для поиска бытовой техники . Использовать парсинг к сайту каждого магазина. Примерно сайт должен выглядеть так equipmentsearch.com или alfa.kz Фильтры должны зависить от категории или самого продукта.Онлайн оплат не будет. Только информационный сайт. CMS должна ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить ошибку на сайте на ModX Revo

    Добрый день! При загрузке основного изображения товара через админ панель, в превью на странице общего каталога это изображение не уменьшается под размер окна, а отображается в полный размер [url=http://prntscr.com/chx3rz]http://prntscr.com/chx3rz [/url]Нужно сделать так, чтобы основное изображение уменьшалось по размеру ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести небольшие правки в шаблон мобильной версии Джумлы 3.2.

    Нужно внести небольшие правки в шаблон мобильной версии Джумлы 3.2. Изменить высоту шапки в мобильной версии сайта и сделать возможным масштабирование текста при просмотре с мобильного.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад