Исправить баги в библиотеке на webrtc или разработать с нуля

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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необходимо исправить библиотеку на webrtc или разработать с нуля. скрипт разрабатывался для рендомного видеочата. скрипт работал до обновления Google его технологии webrtc. после обновления пошли баги. необходимо сделать так, чтобы скрипт заработал и рэндомный видеочат работал без багов. 

7 лет назад
guest_14739200700866
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад