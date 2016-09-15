МикроCRM для обзвона клиентов.

Ув. коллеги есть международная торговая площадка на стадии разработки и запуска, создавался без ТЗ. По этому возникли много недочетов. Необходима написать грамотный ТЗ исходя из слов и самого деятельности сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть задача обзвонить конечное количество фирм в конкретной тематике, и предложить им то что будет интересно процентам 2-5 из списка. И чтобы не делать обезьянью работу и не звонить в одну фирму по 3 раза и помнить где кто начальник и на какой стадии общение (есть/нет интерес, была встреча не было), хотелось бы микро сайт который бы ему помогал бы. Куда звонящий логинился, были бы сохранены сайт и контакты фирмы (или он бы их дополнял в процессе), чтобы человек получал порцию заданий, или заносил результаты своей работы если он сам ищет клиентов в яндексе допустим. Чтобы данные можно было выгрузить для анализа и импортировать порцией задания для для менеджера (к примеру XML файл, который бы генерился в другой программе). Чисто графически ничего не надо придумывать, просто программирование общения справочника с тем кто звонит. Чтобы человеку было просто удобно и быстро это делать. Минимумом кнопок. Формат как это должно на ваш взгляд выглядеть - предлагайте, чёткого ТЗ на этот раз нет. Сама система довольно простая. Функционально на 90% изложено. Может какую-то фичу добавить типа парсинга сайта фирмы спкриптом, чтобы оператор просто звонил, а данные ему сами подгружались. Это обсуждаемо, но должно быть просто и удобно пользоваться. Как, какая структура проекта - ваше творчество.
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