Дописать/исправить работу раздела доставка в WooCommerce (WorpPress)

Т.к. разработчик плагина не русский, Россия представлена одной зоной, в которой мной руками были прописаны 2 региона.

В интерфейсе оба региона появились, то есть сделанные изменения wordpress схавал, всё хорошо.

Проблема при оформлении заказа незарегистрированным пользователем. Форма доставки некорректно отображает возможности соответственно доставки. Нужно в этом разобраться и дописать функционал до рабочего состояния.