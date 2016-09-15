Дописать/исправить работу раздела доставка в WooCommerce (WorpPress)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Т.к. разработчик плагина не русский, Россия представлена одной зоной, в которой мной руками были прописаны 2 региона.

В интерфейсе оба региона появились, то есть сделанные изменения wordpress схавал, всё хорошо.

Проблема при оформлении заказа незарегистрированным пользователем. Форма доставки некорректно отображает возможности соответственно доставки. Нужно в этом разобраться и дописать функционал до рабочего состояния.

WooCommerce
7 лет назад
GreSael
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад