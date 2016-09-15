Нужно сделать несколько разных профилей для разных групп - dle 10.5

Добрый день. У меня есть 2 группы - у каждой группы свои поля для регистрации и для каждой группы нужен отдельный шаблон userinfo с разными url, чтобы в них выводилось не все подряд, а только то, что я задал для регистрации.

Теги group не подходят. Нужен модуль, а не хак

Допустим есть группа "Работодатель" - в шаблоне userinfo_emp.tpl этой группы, я буду видеть следующие данные не смотря в какой группе нахожусь сам.

Название компании

Сайт компании

ФИО представителя

и т.д.

А в группе "Соискатель" - в шаблоне userinfo.tpl этой группы, я буду видеть следующие данные не смотря в какой группе нахожусь сам.

ФИО

Пол

Дата рождения

и т.д.

Оплата по факту! Пишите цену и сроки