Реализация механизма "парковка доменов" в партнерской программе

Есть простенькая CPA, там есть конструктор сайтов-лендингов. Есть такая задача по парковке - юзер указывает ns сервера нашего сервака в своём домене, создаёт лендинг и этот лендинг открывается на его домене. Нужно разработать алгоритм, без кодинга в нашей CPA - это будем делать своими силами. Т.е. разбираться в чужом коде не надо, пишите свой абстрактный, объясняете что настроить на серваке и т.д.