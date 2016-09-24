Реализация механизма "парковка доменов" в партнерской программе

Веб-программированиеЗавершен1 заявка130 просмотров
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Есть простенькая CPA, там есть конструктор сайтов-лендингов. Есть такая задача по парковке - юзер указывает ns сервера нашего сервака в своём домене, создаёт лендинг и этот лендинг открывается на его домене. Нужно разработать алгоритм, без кодинга в нашей CPA - это будем делать своими силами. Т.е. разбираться в чужом коде не надо, пишите свой абстрактный, объясняете что настроить на серваке и т.д.

7 лет назад
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
7 лет назад
$120
15 дней
Спасибо, очень доволен сотрудничеством. В сжатые сроки Олег разобрался в вопросе и всё настроил как надо. Специалист! Побольше бы таких. Думаю, ещё не раз поработаем.
Все прошло отлично. Четко поставленная задача. Коммуникация на уровне. Рекомендую к сотрудничеству!