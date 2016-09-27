Нужна программа

Веб-программированиеЗавершен1 заявка128 просмотров
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добрый день.мне нужна программа которая даст мне возможность первым увидеть обновление на сайте по продаже машин.

7 лет назад
guest_14739285272494
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
7 лет назад
$110
2 дня
очень адекватный в общении,дело свое знает отлично,закончил заказ раньше оговренных сроков,всем рекомендую
Спасибо за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!