Требуется программист для CS:GO

Т.к. разработчик плагина не русский, Россия представлена одной зоной, в которой мной руками были прописаны 2 региона. В интерфейсе оба региона появились, то есть сделанные изменения wordpress схавал, всё хорошо. Проблема при оформлении заказа незарегистрированным пользователем. Форма ...
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Для фрилансера
Необходимо разработать анимированный автономный механизм визуально отражающий определение победителя, посредством прокрутки изображений участников. Прокрутка должна быть с элементами физики:
Замедление в начале
Замедление в конце
Данный механизм должен быть реализован на языке высокого уровня JavaScript (ES6 или ES5) с элементами CSS. Процедура должна принимать и учитывать следующие параметры:
Количество элементов на странице;
Время прокрутки;
Игроки (Изображение, имя, шанс);
События:
Инициализация прокрутки
Старт
Конец прокрутки
Приняв необходимые данные процедура должна размножить данные игроков согласно шансу.
Необходимо возможность дополнительно передавать новые данные без необходимости объявления заново.
Сроки исполнения: 2-3 дня
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