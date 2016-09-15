Требуется программист для CS:GO

$23
Веб-программированиеЗакрытнет заявок115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для фрилансера

Необходимо разработать анимированный автономный механизм визуально отражающий определение победителя, посредством прокрутки изображений участников. Прокрутка должна быть с элементами физики:

Замедление в начале

Замедление в конце

Данный механизм должен быть реализован на языке высокого уровня JavaScript (ES6 или ES5) с элементами CSS. Процедура должна принимать и учитывать следующие параметры:

Количество элементов на странице;

Время прокрутки;

Игроки (Изображение, имя, шанс);

События:

Инициализация прокрутки

Старт

Конец прокрутки

Приняв необходимые данные процедура должна размножить данные игроков согласно шансу.

Необходимо возможность дополнительно передавать новые данные без необходимости  объявления заново.

Сроки исполнения: 2-3 дня 

Оставлять свои профили вк!

7 лет назад
WhateverYouLike
Константин 
28 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад