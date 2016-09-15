Портировать базу товаров в Woocommerce + оставить старую корзину

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка90 просмотров
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Надо портировать базу в woocommerce + перенести дизайн корзины. Там вариации товаров. 

http://www.easydesignflowers.com/ -> это сайт с которого надо портировать. 

мне надо базу данных для либо добавления в базу либо импорта в коммерце

сделать надо срочно - 1 день, желательно к вечеру сегодня

WooCommerce
7 лет назад
RiccoTZ
Роман 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад