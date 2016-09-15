Добавление сортировки в элемент изображения JBZoo

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Есть сайт на Joomla + JBZoo. В одном из шаблонов айтемов JBZoo используется элемент, выводящий изображение, который умеет накладывать водяной знак, и вручную через drag'n'drop сортировать загруженные фото в админке. Требуется добавить в этот элемент опцию, которая в один клик отсортирует фотографии по дате добавления в порядке возрастания/убывания. Применяться такой фильтр должен только внутри определённого айтема, не затрагивая ручную сортировку в других шаблонах

7 лет назад
igorek1234
Ников 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад