Добавление сортировки в элемент изображения JBZoo

Есть сайт на Joomla + JBZoo. В одном из шаблонов айтемов JBZoo используется элемент, выводящий изображение, который умеет накладывать водяной знак, и вручную через drag'n'drop сортировать загруженные фото в админке. Требуется добавить в этот элемент опцию, которая в один клик отсортирует фотографии по дате добавления в порядке возрастания/убывания. Применяться такой фильтр должен только внутри определённого айтема, не затрагивая ручную сортировку в других шаблонах