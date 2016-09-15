RiccoTZ

Роман RiccoTZ

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Выполняю работы

Минимум кода, нестандартные подходы к стандартным ситуациям.

Создание недорогих связок Android+WebServer(php+mysql)

Создание онлайн гороскопов для Android

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Требуется создание отчетов с MySQL
MySQLPHP
Отличный заказчик! Четкое задание! Всегда на связи! Своевременная оплата! Рекомендую!
Отличный программист. Полное понимание задачи. Схватывает на лету что говорится. Профессионал своего дела. Помог с отчетами на php mysql. Отличное знание баз. Рекомендую!
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