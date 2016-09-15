Доброе время суток! Суть работы - есть база на MySQL Есть три таблицы, надо сделать выборки для создания отчетов В таблице есть данные как числовые так и цифровые ...
Минимум кода, нестандартные подходы к стандартным ситуациям.
Создание недорогих связок Android+WebServer(php+mysql)
Создание онлайн гороскопов для Android
- $300Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача простая - 1 (a) Вычислите значение перезагрузки и предварительную шкалу для инициализации прерывания таймера для запуска 101115. Используйте 10 МГц в качестве тактовой частоты. Убедитесь, что ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $350
Задача - есть приложение Android, оно при авторизации получает игровые ресурсы через JSON требуется - найти метод для имитации этого запроса для получения любого количества ресурсов оплата - любой вариант ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
- $350
задача - есть приложение Android, оно при авторизации получает игровые ресурсы через JSON требуется - найти метод для имитации этого запроса для получения любого количества ресурсов оплата - любой вариант ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть ресурсы - надо распаковать. Для теста можете отправить любой из файлов в читаемом виде Ресурсы в папке https://drive.google.com/open?id=0B_JZh2_rep71Q3VmeFlkdWhCYlkВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $800
Требуется приложение для андроид. Надо встроить в существующее приложение функции из другого приложения. Очень срочно. тз в личкуМобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Надо портировать базу в woocommerce + перенести дизайн корзины. Там вариации товаров. http://www.easydesignflowers.com/ -> это сайт с которого надо портировать. мне надо базу данных для либо добавления в базу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад