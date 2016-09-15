Битрикс правка оформления заказа

1. Сюда 10kor.robo-price.ru на странице оформлениz заказа вывести над пунктами оформления заказа состав корзины с возможностью менять количество и состав заказа так, чтобы изменения учитывались в остальных шагах заказа. Внешний вид корзины как на текущем сайте https://goo.gl/EtfcRK. Также как и сейчас должна пересчитываться скидка.2. После всех изменений нужно перенести зеркало на основной сайт, сохранив информацию о новых товарах, изменения в ценах, остатках, заказах и регистрациях. (т.е. нужно из текущего сайта повыдергивать актуальную информацию из БД и потом сразу провести замену) Изменения в файлах зафиксированы в гите - их можно сразу перенести, а вот бд надо синхронизировать (версии битрикса разные у зеркала и боевого сайта).Сроки - неделя.Бюджет интересует Ваше предложение отдельно по обоим пунктам