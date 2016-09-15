Требуется программист и верстальщик

Есть проект CRM написанная на php mysql и codeignitor требуется ее переделать более подробно опишу заинтересованному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
В интернет-агентство требуется специалист по веб-программированию и верстке.
Работа удаленная (при возможности и желании возможна работав офисе – Москва/Тамбов). У нас много проектов по разработке сайтов (с 0 и переработка имеющихся проектов).
Что нужно от Вас:
- Хорошее знание PHP5
- Знание ООП и паттернов программирования
- Опыт работы с фреймворками: понимаете, когда нужен CMS, а когда Framework
- Знание MySQL, понимание работы JOIN, разбор и составление сложных запросов
- Хорошее знания HTML5, JS, Jquery, CSS3, Sass, Less
- Использование распределенных систем контроля версий (Git, Mercurial)
- Работа в Unix на уровне уверенного пользователя
- Умение ориентироваться в различных CMS (от платных до экзотических самописок) по части внесения корректировок/доработок
- Хорошие навыки верстки (кроссбраузерная, семантическая, адаптивная и резиновая)
- Ответственность –от вас зависит судьба человечества.
- Трудолюбие – мы не будем заставлять работать: если ленитесь, то нам не по пути.
- Аккуратность/кропотливость – Ваши коллеги будут рады получить от Вас аккуратно сделанную работу.
- Желание делать самые сложные задачи – для этого мы дадим Вам все возможности.
- Верстка и программирование
- Уважение и содействие в решении задач;
- Прозрачная система мотивации и возможность увеличения заработка (потолка нет);
- Возможность официального оформления (по прохождению испытательного срока, 2 месяца)
- Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц или по завершению задачи/проекта)
- Заработная плата зависит от Вашей вовлеченности в наши проекты:
минимальный порог з/п от 35000 рублей, которая увеличивается в зависимости от
количества сданных проектов и выполненной текущей работы.
b) Частичное сотрудничество (т.е. Вы работаете как фрилансер, забирая на себя часть задач по
проектам) з/п по сделке от объемов выполненных задач.
Всех подробностей не опишешь, так что если предложение Вам интересно, пишите в вакансию отклик или в личку.
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