Требуется программист и верстальщик

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок392 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

В интернет-агентство требуется специалист по веб-программированию и верстке.

 

Работа удаленная (при возможности и желании возможна работав офисе – Москва/Тамбов). У нас много проектов по разработке сайтов (с 0 и переработка имеющихся проектов).

 

Что нужно от Вас:

  • Хорошее знание PHP5
  • Знание ООП и паттернов программирования
  • Опыт работы с фреймворками: понимаете, когда нужен CMS, а когда Framework
  • Знание MySQL, понимание работы JOIN, разбор и составление сложных запросов
  • Хорошее знания HTML5, JS, Jquery, CSS3, Sass, Less
  • Использование распределенных систем контроля версий (Git, Mercurial)
  • Работа в Unix на уровне уверенного пользователя
  • Умение ориентироваться в различных CMS (от платных до экзотических самописок) по части внесения корректировок/доработок
  • Хорошие навыки верстки (кроссбраузерная, семантическая, адаптивная и резиновая)
Необходимые личные качества:

  • Ответственность –от вас зависит судьба человечества.
  • Трудолюбие – мы не будем заставлять работать: если ленитесь, то нам не по пути.
  • Аккуратность/кропотливость – Ваши коллеги будут рады получить от Вас аккуратно сделанную работу.
  • Желание делать самые сложные задачи – для этого мы дадим Вам все возможности.
Обязанности:

  • Верстка и программирование
От нас:

  • Уважение и содействие в решении задач;
  • Прозрачная система мотивации и возможность увеличения заработка (потолка нет);
  • Возможность официального оформления (по прохождению испытательного срока, 2 месяца)
  • Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц или по завершению задачи/проекта)
  • Заработная плата зависит от Вашей вовлеченности в наши проекты:
a)      Постоянное сотрудничество (в стандартном графике рабочей недели, понедельник-пятница)

минимальный порог з/п от 35000 рублей, которая увеличивается в зависимости от

количества сданных проектов и выполненной текущей работы. 

b)      Частичное сотрудничество (т.е. Вы работаете как фрилансер, забирая на себя часть задач по

проектам) з/п по сделке от объемов выполненных задач.

Всех подробностей не опишешь, так что если предложение Вам интересно, пишите в вакансию отклик или в личку.

7 лет назад
Ptaha009
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад