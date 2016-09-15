Требуется программист и верстальщик

Здравствуйте!

В интернет-агентство требуется специалист по веб-программированию и верстке.

Работа удаленная (при возможности и желании возможна работав офисе – Москва/Тамбов). У нас много проектов по разработке сайтов (с 0 и переработка имеющихся проектов).

Что нужно от Вас:

Хорошее знание PHP5

Знание ООП и паттернов программирования

Опыт работы с фреймворками: понимаете, когда нужен CMS, а когда Framework

Знание MySQL, понимание работы JOIN, разбор и составление сложных запросов

Хорошее знания HTML5, JS, Jquery, CSS3, Sass, Less

Использование распределенных систем контроля версий (Git, Mercurial)

Работа в Unix на уровне уверенного пользователя

Умение ориентироваться в различных CMS (от платных до экзотических самописок) по части внесения корректировок/доработок

Хорошие навыки верстки (кроссбраузерная, семантическая, адаптивная и резиновая)

Необходимые личные качества:

Ответственность –от вас зависит судьба человечества.

Трудолюбие – мы не будем заставлять работать: если ленитесь, то нам не по пути.

Аккуратность/кропотливость – Ваши коллеги будут рады получить от Вас аккуратно сделанную работу.

Желание делать самые сложные задачи – для этого мы дадим Вам все возможности.

Обязанности:

Верстка и программирование

От нас:

Уважение и содействие в решении задач;

Прозрачная система мотивации и возможность увеличения заработка (потолка нет);

Возможность официального оформления (по прохождению испытательного срока, 2 месяца)

Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц или по завершению задачи/проекта)

Заработная плата зависит от Вашей вовлеченности в наши проекты:

a) Постоянное сотрудничество (в стандартном графике рабочей недели, понедельник-пятница)

минимальный порог з/п от 35000 рублей, которая увеличивается в зависимости от

количества сданных проектов и выполненной текущей работы.

b) Частичное сотрудничество (т.е. Вы работаете как фрилансер, забирая на себя часть задач по

проектам) з/п по сделке от объемов выполненных задач.

Всех подробностей не опишешь, так что если предложение Вам интересно, пишите в вакансию отклик или в личку.