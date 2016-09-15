PHP/Laravel: доработка имеющегося веб-приложения

Подключить к сайту систему оплату paymaster.ru по протоколу, аналогично как сейчас подключена пейпал сайт на WP, в пеймастер уже добавлен и одобрен, способы оплаты уже активированы в пеймастере: Альфа-Банк, ВТБ24, Банк Русский Стандарт, WebMoney, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется веб-приложение на PHP/Laravel: веб-сайт для поиска и предложений определённых товаров (marketplace, сведение спроса и предложения). В данный момент состояние системы – условно 1.0 бета. На сайте уже много пользователей, но не все функции работают, как надо, и необходимо добавить ещё немало нового.
Необходима доработка приложения условно до версии 1.1 (исправление всех недочётов и добавление нескольких важных функции). Предполагается длительное сотрудничество (на основе фриланса). На данный момент идёт пересмотр UX сайта, из этого получится большое ТЗ недели на 2-3 работы за раз, возможно и больше. Затем будут постоянные улучшения, доработки итд., а впоследствии новая версия с новыми функциями.
Требования к подрядчику:
- Профессиональное владение PHP и Laravel (5.x)
- Профессиональные знания по объектно-ориентированному программированию, понимание принципов архитектуры ПО
- Знание MySQL
- Общее знание Linux
- Более или менее знание jQuery/UI (т.к. клиентская часть на нём), желательно знакомство с DataTables
- Хороший уровень английского (документация, комментарии в коде, система регистрации багов на нём)
- Гибкость с доступностью (бывает нет заказов, бывает много за раз) и желательно наличие своей команды для пиковых нагрузок
Проектированием буду заниматься я, ТЗ буду писать языком, понятным для программиста (т.к. сам программист).
Присылайте ваш часовой тариф, соответствие требованиям и желательно где можно посмотреть примеры работы (кода).
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