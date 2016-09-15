PHP/Laravel: доработка имеющегося веб-приложения

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется веб-приложение на PHP/Laravel: веб-сайт для поиска и предложений определённых товаров (marketplace, сведение спроса и предложения). В данный момент состояние системы – условно 1.0 бета. На сайте уже много пользователей, но не все функции работают, как надо, и необходимо добавить ещё немало нового. 

Необходима доработка приложения условно до версии 1.1 (исправление всех недочётов и добавление нескольких важных функции). Предполагается длительное сотрудничество (на основе фриланса). На данный момент идёт пересмотр UX сайта, из этого получится большое ТЗ недели на 2-3 работы за раз, возможно и больше. Затем будут постоянные улучшения, доработки итд., а впоследствии новая версия с новыми функциями. 

Требования к подрядчику: 

- Профессиональное владение PHP и Laravel (5.x) 

- Профессиональные знания по объектно-ориентированному программированию, понимание принципов архитектуры ПО 

- Знание MySQL 

- Общее знание Linux 

- Более или менее знание jQuery/UI (т.к. клиентская часть на нём), желательно знакомство с DataTables 

- Хороший уровень английского (документация, комментарии в коде, система регистрации багов на нём) 

- Гибкость с доступностью (бывает нет заказов, бывает много за раз) и желательно наличие своей команды для пиковых нагрузок 

Проектированием буду заниматься я, ТЗ буду писать языком, понятным для программиста (т.к. сам программист). 

Присылайте ваш часовой тариф, соответствие требованиям и желательно где можно посмотреть примеры работы (кода).

PHPLaravel
7 лет назад
Zakazchik123
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Подключить к сайту систему оплату paymaster.ru

    Подключить к сайту систему оплату paymaster.ru по протоколу, аналогично как сейчас подключена пейпал сайт на WP, в пеймастер уже добавлен и одобрен, способы оплаты уже активированы в пеймастере: Альфа-Банк, ВТБ24, Банк Русский Стандарт, WebMoney, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка интернет магазина videogames Знание Joomla

    Доработка интернет магазина videogames  Знание Joomla Имеется интреннет магазин [url=http://videogamestore.ru/]videogamestore.ru/[/url]  работает на Joomla! 2.5.6 Stable [ Ember ] 19-June-2012 14:00 GMT Необходимо добавить некоторые функции и оптимизировать управление   Исправить ошибки     К сожалению я не имею практики в составлении Т,З Более ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Word Press c Woo Commerce.

    Доработка сайта на Word Press c Woo Commerce.  Необходимо доработать ряд визуальных моментов на сайте [url=http://www.getfitwear.ru/]www.getfitwear.ru[/url]. Сайт сделан на Word Press с использованием плагина Woo Commerce. Также необходимо адаптировать иконку корзины и переключения языков в мобильной версии. [url=http://prnt.sc/ci815n]http://prnt.sc/ci815n[/url] [url=http://prnt.sc/ci81fa]http://prnt.sc/ci81fa[/url] [url=http://prnt.sc/ci81iu]http://prnt.sc/ci81iu[/url] [url=http://prnt.sc/ci81u7]http://prnt.sc/ci81u7[/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется программист и верстальщик

    Здравствуйте! В интернет-агентство требуется специалист по веб-программированию и верстке.   Работа удаленная (при возможности и желании возможна работав офисе – Москва/Тамбов). У нас много проектов по разработке сайтов (с 0 и переработка имеющихся проектов).   Что нужно от Вас: [list] [*]Хорошее знание ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Загрузка прайсов и обновление цен в интернет-магазине

    Для интернет-магазина http://komod-mm.com.ua/ на вордпрессе (плагин магазина Woocommerce) необходимо сделать обновление цен из csv файлов поставщиков. Есть полтора десятка поставщиков у каждого свой прайс в эксцеле.  Каждый прайс должен загружаться отдельно и обновлять цены только ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на WordPress

    Надо перенести блоки с пакетами с https://adsgame.pro/packets-lineage2/ на advun.in.ua/works/. Перенести систему заказа (включая корзину). И тут advun.in.ua/about/ надо сделать квадратные блоки (4 в ряд) с картинками наших клиентов. При ховере на картинки должен появляться домен ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходим парсер для работы с сайтом

    необходим парсер для работы с сайтом http://autostrong-m.ru/  с возможностью  парсить через прокси.файл с тз прилагается... При хорошем исполнении и адекватной цене есть много работы подобного профиля.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Битрикс правка оформления заказа

    1. Сюда 10kor.robo-price.ru на странице  оформлениz заказа вывести над пунктами оформления заказа состав корзины с возможностью менять количество и состав заказа так, чтобы изменения учитывались в остальных шагах заказа. Внешний вид корзины как на текущем ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка корзины Modx

    Сайт ulybkashar.ru Проблемы с корзиной.  После добавления более 7 позиций корзина начинает мудрить (не удаляется товар и не добавляется новый) Иногда не добавляется товар вообще

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Портировать базу товаров в Woocommerce + оставить старую корзину

    Надо портировать базу в woocommerce + перенести дизайн корзины. Там вариации товаров.  http://www.easydesignflowers.com/ -&gt; это сайт с которого надо портировать.  мне надо базу данных для либо добавления в базу либо импорта в коммерце сделать надо срочно - 1 ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад