PHP/Laravel: доработка имеющегося веб-приложения

Имеется веб-приложение на PHP/Laravel: веб-сайт для поиска и предложений определённых товаров (marketplace, сведение спроса и предложения). В данный момент состояние системы – условно 1.0 бета. На сайте уже много пользователей, но не все функции работают, как надо, и необходимо добавить ещё немало нового.

Необходима доработка приложения условно до версии 1.1 (исправление всех недочётов и добавление нескольких важных функции). Предполагается длительное сотрудничество (на основе фриланса). На данный момент идёт пересмотр UX сайта, из этого получится большое ТЗ недели на 2-3 работы за раз, возможно и больше. Затем будут постоянные улучшения, доработки итд., а впоследствии новая версия с новыми функциями.

Требования к подрядчику:

- Профессиональное владение PHP и Laravel (5.x)

- Профессиональные знания по объектно-ориентированному программированию, понимание принципов архитектуры ПО

- Знание MySQL

- Общее знание Linux

- Более или менее знание jQuery/UI (т.к. клиентская часть на нём), желательно знакомство с DataTables

- Хороший уровень английского (документация, комментарии в коде, система регистрации багов на нём)

- Гибкость с доступностью (бывает нет заказов, бывает много за раз) и желательно наличие своей команды для пиковых нагрузок

Проектированием буду заниматься я, ТЗ буду писать языком, понятным для программиста (т.к. сам программист).

Присылайте ваш часовой тариф, соответствие требованиям и желательно где можно посмотреть примеры работы (кода).