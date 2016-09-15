Разработка сайта по брони услуг

Сайт представляет собой систему бронирования услуг.

Много "исполнителей" – у каждого свой календарь, свои услуги с временем выполнения и прайсом.

Система позволяет клиентам бронировать услугу у конкретного мастера в конкретный момент времени.

Помимо этого много фитч, типа списка клиентов, выгрузки портфолио, оповещение по смс, большое кол-во статистики.

Так же требуется вёрстка дизайна, который будет нарисован. Если вы не верстаете, сообщите об этом при отклике.

В данный момент предложено 4+ недели и 25 тысяч рублей. Однако выберу ваше аналогичное или похожее по условия предложение, если портфолио будет достойным, либо более лучшие условия работы.

Полное ТЗ скину после просмотра портфолио и отзывов.