Разработка сайта по брони услуг

Всем привет! Надо настроить статистику в телеграм-боте. В ответе указывайте стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт представляет собой систему бронирования услуг.
Много "исполнителей" – у каждого свой календарь, свои услуги с временем выполнения и прайсом.
Система позволяет клиентам бронировать услугу у конкретного мастера в конкретный момент времени.
Помимо этого много фитч, типа списка клиентов, выгрузки портфолио, оповещение по смс, большое кол-во статистики.
Так же требуется вёрстка дизайна, который будет нарисован. Если вы не верстаете, сообщите об этом при отклике.
В данный момент предложено 4+ недели и 25 тысяч рублей. Однако выберу ваше аналогичное или похожее по условия предложение, если портфолио будет достойным, либо более лучшие условия работы.
Полное ТЗ скину после просмотра портфолио и отзывов.
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