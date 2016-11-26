Разработать интерактивную Html страницу (верстка готова) на фреймворке AngularJs. Личная встреча с кандидатом обязательна (г. Харьков). Ориентируюсь на постоянное сотрудничество.
Установить и настроить движок wordpress на лендинг пейдж
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо прикрутить landingpage на wordpress с возможность редактирования нескольких разделов:
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