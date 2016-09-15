Вид материалов для каталога файлов на Ucoz

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Для сайта с музыкой требуется сделать "вид материалов" (см. рисунок). При нажатии на "плей" должен воспроизводится mp3 трек. Вид новостей должен быть адаптивным под все популярные устройства. Жду ваших предложений. 

7 лет назад
Artik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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