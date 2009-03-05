Добрый день! Приобрел интернет-магазин которому около 7 лет, на сайте стоит версия shop-script 2.0 (я так понимаю) хотелось бы обновиться до последней версии с сохранением всей информации и всеми проиндексированными ссылками. Жду ваших предложений и ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1
Требуется написать короткие поздравления, пожелания, комплименты в шуточной, саркастической форме. Текст не должен превышать 150 символов (с пробелом) и должен быть 100% уникальным, не банальным (щастя, здоровья...), лаконичным и понятным. Оплата 1$ за 4 поздравления, пожелания, комплимента... ...Стихи, Песни и Проза37 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Для сайта с музыкой требуется сделать "вид материалов" (см. рисунок). При нажатии на "плей" должен воспроизводится mp3 трек. Вид новостей должен быть адаптивным под все популярные устройства. Жду ваших предложений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно переделать стандартный шаблон CMS DLE 11, а именно шаблон "Green" , который идет вместе с CMS. Что нужно сделать? 1. Поменять цветовую гамму шаблона, сейчас она в ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написать несколько коротких поздравлений, пожеланий, комплиментов в шуточной форме. Текст не должен превышать 150 символов (с пробелом) и должен быть уникальным. Привожу Вам несколько примеров. Поздравление с днем рождения: ...Стихи, Песни и Проза23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Здравствуйте. Нужно сверстать шаблон под cms DLE. Шаблон должен быть резиновым и адаптивным под все устройства (от ПК/ноута до планшета/моб. телефона). Жду предложений.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Здравствуйте. Нужно нарисовать и сверстать шаблон (по примеру, см. рисунок) для раздела "каталог файлов" в системе "Ucoz", так же все остальные шаблоны (пользователи, поиск по сайту) должны быть подогнаны под стилистику шаблона. Шаблон должен ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Здравствуйте! Нужно сделать и подключить к cms Dle 9.6 скрипт добавления открыток, такой как на этом сайте: http://www.someecards.com/usercards/create Текст должен вводится на русском языке. Сохраняется картинка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $40
Здравствуйте! Нужно сделать и подключить к cms Dle 9.6 скрипт добавления открыток, такой как на этом сайте: http://www.someecards.com/usercards/create Текст должен вводится на русском языке. Сохраняется картинка в формате jpeg.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день вам мастера!) Задание такое: Нужно изобразить макет кладбища в 3D виде тесть что б он был объемным, работа только с теми мастерами которые находятся в Киеве, так как ...3D-графика10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Я сделал шаблон, сделал html верстку и добавил стили поставил на DLE движок, но мне сказали что это статическая хтмл страничка а не шаблон). Так вот нужно это исправить, сделать нужно СЕГОДНЯ! ...Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Здравствуйте! Есть скрипт работу которого можно посмотреть по адресу http://audiopoisk.com, так вот в чем заключается задача нужно переделать дизайн этого скрипта под "мой" сайт как именно см. "Приложение", либо заново по примеру ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Есть программа VkMusic она позволяет искать и скачивать музыку с vkontakte.ru, так вот нужен скрипт работающий по принципу этой программы для установки на сайт , тоесть нужно сделать так что б на сайте была строка ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад