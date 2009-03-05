Artik

Артем Ватутин Artik

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обновление CMS Shop-script

    Добрый день! Приобрел интернет-магазин которому около 7 лет, на сайте стоит версия shop-script 2.0 (я так понимаю) хотелось бы обновиться до последней версии с сохранением всей информации и всеми проиндексированными ссылками.  Жду ваших предложений и ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание коротких поздравлений, пожеланий, комплиментов...

    $1

    Требуется написать короткие поздравления, пожелания, комплименты в шуточной, саркастической форме. Текст не должен превышать 150 символов (с пробелом) и должен быть 100% уникальным, не банальным (щастя, здоровья...), лаконичным и понятным. Оплата 1$ за 4 поздравления, пожелания, комплимента... ...

    Стихи, Песни и Проза37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вид материалов для каталога файлов на Ucoz

    $10

    Для сайта с музыкой требуется сделать "вид материалов" (см. рисунок). При нажатии на "плей" должен воспроизводится mp3 трек. Вид новостей должен быть адаптивным под все популярные устройства. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание поздравлений, пожеланий, комплиментов.

    Требуется написать несколько коротких поздравлений, пожеланий, комплиментов в шуточной форме. Текст не должен  превышать 150 символов (с пробелом) и должен быть уникальным.  Привожу Вам несколько примеров. Поздравление с днем рождения: ...

    Стихи, Песни и Проза23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать шаблон PSD под DLE 11

    $20

    Здравствуйте. Нужно сверстать шаблон под cms DLE. Шаблон должен быть резиновым и адаптивным под все устройства (от ПК/ноута до планшета/моб. телефона). Жду предложений.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать и сверстать простенький шаблон для ucoz

    $20

    Здравствуйте. Нужно нарисовать и сверстать шаблон (по примеру, см. рисунок) для раздела "каталог файлов" в системе "Ucoz", так же все остальные шаблоны (пользователи, поиск по сайту) должны быть подогнаны под стилистику шаблона. Шаблон должен ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт создания открытки

    $40

    Здравствуйте! Нужно сделать и подключить к cms Dle 9.6 скрипт добавления открыток, такой как на этом сайте: http://www.someecards.com/usercards/create Текст должен вводится на русском языке. Сохраняется картинка ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт создания открытки

    $40

    Здравствуйте! Нужно сделать и подключить к cms Dle 9.6 скрипт добавления открыток, такой как на этом сайте: http://www.someecards.com/usercards/create Текст должен вводится на русском языке. Сохраняется картинка в формате jpeg.

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать обьект в 3D виде

    Добрый день вам мастера!) Задание такое: Нужно изобразить макет кладбища в 3D виде тесть что б он был объемным, работа только с теми мастерами которые находятся в Киеве, так как ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Довести до ума

    $10

    Я сделал шаблон, сделал html верстку и добавил стили поставил на DLE движок, но мне сказали что это статическая хтмл страничка а не шаблон). Так вот нужно это исправить, сделать нужно СЕГОДНЯ! ...

    DLEHTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Переделать или написать новый скрипт

    $20

    Здравствуйте! Есть скрипт работу которого можно посмотреть по адресу http://audiopoisk.com, так вот в чем заключается задача нужно переделать дизайн этого скрипта под "мой" сайт как именно см. "Приложение", либо заново по примеру ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт скачивания музыки с vkontakte для сайта

    $20

    Есть программа VkMusic она позволяет искать и скачивать музыку с vkontakte.ru, так вот нужен скрипт работающий по принципу этой программы для установки на сайт , тоесть нужно сделать так что б на сайте была строка ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

vaska_dogana
Василий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сверстать шаблон PSD под DLE 11
DLE
Остались положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую
Отличная работа, очень быстро и качественно, Василий понимает с полуслова все пожелания, и моментально действует. Видна любовь к своему делу. Планирую дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Переделать или написать новый скрипт
Приятно было общаться и работать. Артем точно знает, что хочет, не требует лишнего, постоянно сам тестирует продукт, ищет неточности и баги, терпеливо и с пониманием относится к исполнителю! Всегда буду рад продолжить сотрудничество.
Выбрал именно этого фрилансера по отзывам, и не ошибся хотя чуть дороже, чем у других, но сделал быстро и качественно - именно то, что я хотел. Сразу чувствуется опыт и профессионализм, отдельно отмечаю честность и порядочность в финансовых вопросах. Я доволен, второй проект тоже закажу у него!
Ответный отзыв
alex-dir
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Довести до ума
DLEHTML
Отличный заказчик! По оплате не подводит и в принципе разбирается в том, что заказывает. Рекомендую!
Профессионален. Понял все условия задания сразу, дополнительных вопросов не было. Ответственный, исполнительный, очень доволен сотрудничеством. :)
Ответный отзыв