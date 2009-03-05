Выбрал именно этого фрилансера по отзывам, и не ошибся хотя чуть дороже, чем у других, но сделал быстро и качественно - именно то, что я хотел. Сразу чувствуется опыт и профессионализм, отдельно отмечаю честность и порядочность в финансовых вопросах. Я доволен, второй проект тоже закажу у него!