Написание коротких поздравлений, пожеланий, комплиментов...

Требуется написать короткие поздравления, пожелания, комплименты в шуточной, саркастической форме. Текст не должен превышать 150 символов (с пробелом) и должен быть 100% уникальным, не банальным (щастя, здоровья...), лаконичным и понятным. Оплата 1$ за 4 поздравления, пожелания, комплимента... Для начала на 20$. Привожу Вам несколько примеров.

Поздравление с днем рождения:

1. Жри торт, только это и умеешь! С днем рождения!

2. Сегодня единственный день в году, когда ты кому-то нужен. С днем рождения.

3. Пусть будут сплошные приятности безо всяких неприятностей! С днем рождения!

4. Кaк солнечный день, как чудесная сказка, пусть жизнь твоя будет просто прекрасна!

Тематика поздравлений с днем рождения: маме, папе, брату, сестре....

Комплименты:

1. ты как беляш с вокзала горячая сочная и опасная

Тематика комплиментов: для парня, для девушки

Пожелания:

1. В любви, делах и развлечениях день проживи ты с наслаждением.

2. Пусть удачным будет день! Радостным, хорошим, пусть не капли на другие будет непохожим!

Тематика пожеланий: хорошего дня, спокойной ночи, доброе утро...

Еще интересует любовная тематика (пример):

1. Я люблю тебя как менты любят подбрасывать героин.

2. Я люблю тебя так же сильно как ты любишь жрать.

3. Мы подходим друг-другу как блог и комментарии.

Жду предложений.