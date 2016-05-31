Написание поздравлений, пожеланий, комплиментов.

Доброго дня. Ищу исполнителя для написания стихов. Нужно 264 произведения, тематика новый год (разбита по категория). Объем 2-3 четверостишия - 1 стих. Оплата 35р за готовый стих. Срок выполнения: 20 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать несколько коротких поздравлений, пожеланий, комплиментов в шуточной форме. Текст не должен превышать 150 символов (с пробелом) и должен быть уникальным. Привожу Вам несколько примеров.
Поздравление с днем рождения:
1. Жри торт, только это и умеешь! С днем рождения!
2. Сегодня единственный день в году, когда ты кому-то нужен. С днем рождения.
3. Пусть будут сплошные приятности безо всяких неприятностей! С днем рождения!
4. Кaк солнечный день, как чудесная сказка, пусть жизнь твоя будет просто прекрасна!
Тематика поздравлений с днем рождения: маме, папе, брату, сестре....
Комплименты:
1. ты как беляш с вокзала горячая сочная и опасная
Пожелания:
1. В любви, делах и развлечениях день проживи ты с наслаждением.
2. Пусть удачным будет день! Радостным, хорошим, пусть не капли на другие будет непохожим!
Тематика пожеланий: хорошего дня, спокойной ночи, доброе утро...
Еще интересует любовная тематика (пример):
1. Я люблю тебя как менты любят подбрасывать героин.
2. Я люблю тебя так же сильно как ты любишь жрать.
3. Мы подходим друг-другу как блог и комментарии.
Оплата 1$ за 2 поздравления, пожелания, комплимента... Жду предложений.
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